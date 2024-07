Aktuelles aus der Hückeswagener Anlage Hochsaison bei den Kleingärtnern in Busenbach

Das langanhaltende „richtige“ Sommerwetter mit viel Sonnenschein „am Stück“ lässt derzeit noch auf sich warten. Dennoch sind die Parzellenbesitzer des Kleingartenvereins Gartenfreunde Hückeswagen in Busenbach sehr fleißig. Durch den Regen der vergangenen Wochen sprießen die Blumen und das Gemüse, aber ebenso bemühen sich Grashalme und Unkraut an ungewollten Stellen um neue Wachstumsrekorde. So ist in den Gärten immer etwas zu tun. Damit die gepflegte Gemeinschaftsanlage aber so schön bleibt, passiert auch während der Sommersaison eine Menge zusätzlich, was nichts mit Gartenarbeit zu tun hat, wie Janus Plewniak berichtet. Das bedeutet für die Kleingärtner: Pinsel statt Harke und Wartung statt Liegestuhl.