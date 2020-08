Hückeswagener Sommer : Hitze lässt Fische im Stadtparkteich verenden

Hückeswagen Die Feuerwehr und das Technisches Hilfswerk mussten am Samstag etwa 15 Kubikmeter Frischwasser nachfüllen, um den Sauerstoffgehalt des Wassers zu erhöhen. Der Gewässerwart des Sportangler-Vereins hatte dessen dramatisches Absinken bei einer Routinekontrolle entdeckt.

Hückeswagen Die Hitze der vorigen Tage mit Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke haben nicht nur den Menschen zu schaffen gemacht, sondern auch den Tieren. Für etwa 30 Forellen im Stadtparkteich war sie sogar tödlich: Der Sauerstoffgehalt war derart abgesackt, dass sie verendeten und am Samstagmorgen bäuchlings an der Oberfläche trieben. Die Folge war ein mehrstündiger Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW).

Betrieben wird der Stadtparkteich vom Sportangler-Verein, der dort Fische einsetzt und angelt. Dessen Vorsitzender Dieter Klewinghaus sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Unser Gewässerwart hatte am Samstagmorgen den Sauerstoffgehalt im Wasser gemessen und festgestellt, dass der dramatisch niedrig war.“ Das war vor allem für die Forellen problematisch, da sie nahe der Oberfläche schwimmen, wo das Wasser schon 25 Grad warm war. „Und warmes Wasser kann Sauerstoff weniger speichern als kaltes“, erläuterte Klewinghaus. Der Sauerstoffanteil sinke, je wärmer es werde. Den Karpfen, die am schlammigen Boden gründeln, macht die Hitze und die steigende Wassertemperatur daher noch wenig aus.

Der Verein informierte am Samstagmorgen umgehend das Ordnungsamt der Stadt, das wiederum die Feuerwehr rief. Deren Löschzug Stadt rückte um 11.13 Uhr aus. Später wurde noch der THW-Ortsverband hinzugezogen. Etwa 15 Kubikmeter Frischwasser wurden aus einem Hydranten, der über Schläuche mit einem Löschfahrzeug und dessen Spritze verbunden war, in den Teich gespritzt. „Das funktionierte wie ein Wasserwerfer“, berichtete Klewinghaus. Das kalte und spritzende Wasser sorgte dann wieder für mehr Sauerstoff im Teich. Auch die Pumpen des THW kamen zum Einsatz, die das Teichwasser umwälzten. „Der Springbrunnen hat leider nicht mehr dafür ausgereicht“, sagte der Vorsitzende des Sportangler-Vereins.

Neben der Hitze der vorigen Tagen spielten noch weitere Indikatoren eine Rolle für das Fischsterben. So sei der Teich durch den vielen Schlamm, den der Brunsbach mit sich bringe, verlandet. Auch hätte es in den vergangenen beiden heißen Sommern wenig Frischwasser durch Regen gegeben, betonte Klewinghaus. „Der Stadtpark soll im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) ohnehin attraktiviert werden“, sagt der Vereinsvorsitzende, der bei der Stadtverwaltung als Leiter des Regionalen Gebäudemanagements und Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft tätig ist. In diesem Zusammenhang soll der Teich spätestens ausgebaggert werden. Dann hätten die Fische auch bei Hitze mehr Sauerstoff zur Verfügung.