Nachlass der Hückeswagenerin Dr. Gisela Wittreich-Freudenfeld Historische Schätze für das Hückeswagener BGV-Archiv

Sie ist gut 580 Kilometer für diesen Termin gefahren: Dr. Gisela Wittreich-Freudenfeld reiste jetzt mit dem Zug aus München in ihre alte Heimat Hückeswagen an. Der Hintergrund für diese gerade im so fortgeschrittenen Alter weite Reise liegt auf den Tischen im Archiv der Bergischen Geschichtsvereins (BGV) Abteilung Hückeswagen ausgebreitet. Es handelt sich dabei vor allem um kleinere und größere Gemälde, zumeist Porträts, aber auch um diverse Unterlagen und Gegenstände aus dem Nachlass Waldthausen / Hueck. „Der Hintergrund ist, dass meine Erben das Wohnhaus Aue 32, am Anfang der Großberghauser Straße gelegen, verkauft haben. Darin waren noch diverse Unterlagen und die Bilder. Ich bin der Meinung, dass sie ins Archiv gehören“, sagt die 93-Jährige bestimmt.