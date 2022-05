Online-Projekt aus Hückeswagen : Frisör fördert Nachwuchs-Rapper

Hückeswagen / Wipperfürth Frisörmeister Kevin Gedert organisiert mit „Barber Bars“ ein Online-Format rund um das Thema Hip-Hop. Jetzt steht in Wipperfürth das Finale an.

Kevin Gedert ist nicht nur Friseurmeister, der 35-Jährige ist auch mit Leib und Seele Rap-Musiker. In seinem „Barbershop“ im Island hat er das Streaming-Format „Barber Bars“ gestartet. „Wir haben im Sozialen Netzwerk Twitch die ersten Streams übertragen“, berichtet er. „Daraus ist ein Wettbewerb geworden.“ Neben Interviews, Live-Musik und Neuigkeiten aus der Hip-Hop-Szene hat der Frisörmeister dort zu einem Wettbewerb für Newcomer im Hip-Hop aufgerufen. „Wir haben jeden Mittwoch aus meinem Barbershop eine Web-Show bei Twitch gestreamt“, erzählt der 35-Jährige. Dabei hätten sich Talente und neue Künstler vorstellen können. Das Finale am morgigen Samstag, 19 Uhr, in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth wird ebenfalls über Twitch ins Internet übertragen. Eintritt für alle Interessierte ist ab 22 Uhr (fünf Euro). Es gilt die 3G-Regel.