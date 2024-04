Ferienaktion in Hückeswagen Rapper coachen Hip-Hop-Talente

Gleich geht es für Seraphina sowie die elfjährige Aylin und den zehnjährigen Max, mit denen die 14-Jährige in der Gruppe ist, in die Aufnahmekabine im hinteren Bereich des Jugendzentrums. „Das wird jetzt noch mal aufregend, weil ich so was noch nie gemacht“, sagt Seraphina. Das Mädchen hat sich fürs Rappen entschieden, auch wenn es sich vorher noch unsicher gewesen ist. „Ich weiß noch nicht, ob da jemand zuschauen und zuhören soll. Doch, ich bin schon etwas nervös“, sagt Seraphina lachend. Sie beschreibt in ihrem Text eine Art poetische Reise auf dem Meer in einem Boot in Richtung Sonnenuntergang und später -aufgang. „Ich finde den Kursus richtig toll, weil wir von der ersten Idee bis zum fertigen Song begleitet werden“, sagt die 14-Jährige und ergänzt: „Ich möchte mich auch bei Julia bedanken, die das alles so toll organisiert hat.“