Hückeswagen : Hinter dem Bad-Gewinn verbirgt sich ein Defizit

Hückeswagen Etwa 566.000 Euro „Gewinn“ machte das Bürgerbad im vorigen Jahr. Es bleibt trotzdem defizitär.

Es mag verwundern, dass das Bürgerbad auch im vorigen Jahr wieder einmal einen Gewinn erwirtschaftet hat, galt das Bad früher doch als Millionen-Grab. Trotz des ausgewiesenen Bilanzgewinns von 565.707,25 Euro, den die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber + Thönes ermittelte, war das Bad aber auch im vorigen Jahr defizitär. „Gerettet“ wurde die Bilanz erneut durch Gewinne aus den Geschäftsanteilen, die die Stadt an der BEW hält – im vorigen Jahr gingen rund 937.000 Euro an den Eigenbetrieb Freizeitbad. Es geht also um die Jahresrendite aus der städtischen Beteiligung am heimische Energieversorger. Sollte das Bad irgendwann einmal tatsächlich geschlossen werden, flösse dieser Jahresgewinn direkt in den allgemeinen Haushalt der Stadt.