Hilfsaktion in Hückeswagen 50 Fahrräder für geflüchtete Menschen

In der Halle der ehemaligen Fabrik Zach an der Peterstraße ist es eisig kalt. Das kann die Laune des 13-jährigen Hasnin, der zusammen mit seinem Vater in die Halle gekommen ist, weil er ein neues Fahrrad bekommen soll, nicht trüben. Der Junge aus Pakistan freut sich sehr, denn bislang hat er kein Fahrrad. Ebenfalls mit dabei ist Safi aus Afghanistan. Der junge Mann lebt seit 13 Monaten in Deutschland, ist vor Verfolgung und Terror in seiner Heimat geflohen. Er ist es auch, der das 50. Fahrrad bekommt, das der Hückeswagener ADFC seit Juni 2022 wieder aufbereitet und an geflüchtete Menschen ausgegeben hat. „Wir sind sehr dankbar, dass wir für diesen Zweck – und auch als Lagerstätte – die Halle der ehemaligen Fabrik Zach nutzen können“, sagt einer der beiden ADFC-Sprecher Alfons Herweg.