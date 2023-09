Hückeswagener Realschule feiert zum Schuljahresbeginn Herbstfest im Zeichen des Abschieds

Wie sehr Astrid Gerhardus die Schule und vor allem die Schüler am Herzen liegen, zeigte sich, als sie am Ende selbst am Rednerpult zum Mikrofon griff. Ihre Worte richtete sie gezielt an die Eltern. „Die Schule ist für mich ein Spiegelbild unserer sich wandelnden Gesellschaft. Sehen Sie Ihr Kind, sprechen Sie mit ihm, hören Sie ihm zu, fördern Sie es und versuchen Sie, so viel Zeit wie möglich mit Ihrem Kind zu verbringen, um es zu einem selbstständigen und zufriedenen Menschen zu erziehen. Das ist nicht leicht, aber es lohnt sich“, betonte Astrid Gerhardus. Vieles muss die beliebte Sekretärin in den vergangenen Jahren erlebt haben, um diese Worte zu wählen. Zum Schluss fügte die 65-jährige Hückeswagenerin noch hinzu: „Ich bin stolz darauf, Teil dieser Schule gewesen zu sein. Passt auf Euch auf!“