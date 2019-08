Ferien in Hückeswagen : Helfer sichern den Erfolg des Kinderdorfs

Glaspiratin Sandra Ernst und „Flöten-Hans“ Hans-Jürgen Wirts sind begeistert bei der Sache, wenn die Mädchen und Jungen das Kinderdorf mit Leben füllen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen 28 Werkstätten, 200 Kinder und 120 Helfer: Das Kinderdorf im Brunsbachtal ist eine große Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten. Dabei macht jeder das, was er am besten kann. Der Ideenreichtum der Werkstattleiter ist enorm.

Was wäre das beliebte und erfolgreiche Hückeswagener Kinderdorf ohne die vielen Helfer? Sie sorgen dafür, dass die etwa 200 Kinder in den zwei Wochen, in denen das Kinderdorf sein Lager im Brunsbachtal aufgeschlagen hat, immer einen Ansprechpartner haben. Noch bis morgen, Freitag, läuft das Kinderdorf. Die vielen Helfer sorgen aber auch dafür, dass die Werkstätten mit Leben erfüllt werden. In den Werkstätten können die Mädchen und Jungen arbeiten und Geld verdienen. Damit können sie Ausflüge unternehmen – oder am Ende des Kinderdorfs beim großen Abschlussbasar ihre selbst produzierten Waren kaufen.

28 Werkstätten gibt es dieses Mal, von der Schmuckwerkstatt über die Seifenfabrikation bis hin zur Kinderuni ist eine große Bandbreite vertreten. Eine Werkstattleiterin ist Sandra Ernst aus Königswinter. Die Glasmeisterin ist schon zum wiederholten Mal als „Die Glaspiratin“ mit ihrer Glaswerkstatt im Brunsbachtal. „Der Kontakt ist vor einigen Jahren über meine Wuppertaler Kollegin Bianca Drolhagen entstanden“, berichtet Sandra Ernst. Sie habe selbst drei Kinder und schon oft mit Kindern gearbeitet oder an Schulen Workshops angeboten. „Ich mache die Kinder gerne neugierig auf den Werkstoff Glas und was man damit anstellen kann. Es ist immer noch etwas Besonderes – gerade im Gegensatz zu Ton oder Holz“, sagt die Königswinterin.

Info 120 Helfer kümmern sich um die zirka 200 Kinder Vergleich Beim ersten Kinderdorf 2014 waren 16 Werkstätten für 68 Kinder aufgebaut. 48 Helfer kümmerten sich um die Kinder. Abschlussfest Für morgen, Freitag, 15 bis 18 Uhr, sind alle Helfer und Sponsoren zum Abschlussfest im und am Jugendzentrum im Kellergeschoss der Mehrzweckhalle eingeladen. Das findet im Rahmen des Markttags auf dem Außengelände statt, bei dem die vielen von den kleinen Bewohnern hergestellten Sachen gekauft werden können. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen.

In ihrer Glaswerkstatt können die Kinder aus Glasplatten wunderschöne und individuelle Glasschalen basteln. Und das ganz einfach. „Die Platten werden zuerst von den Kindern bemalt, die Farbe ist ungiftig“, versichert Sandra Ernst. Im mobilen Ofen wird die Platte erst getrocknet. „Den Ofen habe ich auf einem Hänger mitgebracht. In diesem Jahr habe ich auch erstmals einen Fusing-Ofen dabei. Damit schmelzen die Platten und bekommen so ihre Form als Schälchen“, erläutert die „Glaspiratin“

Sie schätze vor allem den Ideenreichtum der Kinder, wenn es um die Gestaltung der Platten gehe. „Natürlich gibt es Vorlagen. Aber besonders schön ist es, wenn die Kinder ihren Ideen freien Lauf lassen“, sagt Sandra Ernst. Die Königswinterin wohnt für die Zeit des Kinderdorfs an der Bever-Talsperre in einem Wohnmobil. „Damit spare ich mir die Pendelei nach Hause – und die Bever ist einfach nur wunderschön“, sagt sie und lacht.

Ebenfalls am Campingplatz wohnt Hans-Jürgen Wirtz. Der Düsseldorfer, den alle nur den „Flöten-Hans“ nennen, baut in seiner Werkstatt Flöten. „Ich mache das schon seit 30 Jahren, seit 35 Jahren bin ich in der Welt unterwegs, in Indien oder Südamerika“, berichtet Wirtz, der zwar in Berlin wohnt, aber auch dort keine Wohnung hat. „Ich wohne in meinem Wohnwagen und bin so immer mobil“, sagt „Flöten-Hans“. In seiner Werkstatt sind die Jungen und Mädchen fleißig dabei, Flöten aus Bambusrohre zu bauen.

Natürlich muss für das Kinderdorf auch viel im Hintergrund vorbereitet werden. Etwa die Bestellungen für die Werkstätten. Darum kümmert sich von Beginn an Erika Frey. „Ohne die Erika würde ich das Kinderdorf nicht organisieren können“, lobt Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke ihre Kollegin. „Die Planungen laufen schon direkt nach dem letzten Tag des laufenden Kinderdorfs an“, sagt Erika Frey. Die Erzieherin bekommt von den Werkstätten Materiallisten.

„Um die Kosten gering zu halten, müssen wir viel über Sammlungen oder Spenden organisieren – und das klappt auch sehr gut“, berichtet sie. Manchmal wisse sie indes gar nicht, was die Werkstattleiter damit anfangen wollen. Da würden schon einmal kaputte Regenschirme, Einweckgläser oder Socken bestellt.

Wie etwa von Helga Rossner. Die Tanztherapeutin hat für das Kinderdorf Eierkartons angefordert. „Wenn Helga etwas bestellt, dann frage ich gar nicht nach, wofür sie es braucht. Ich weiß, dass es etwas Besonderes sein wird“, sagt Erika Frey und lacht.