Hückeswagener Sportler unterstützen Impfaktion : Heiße Waffeln für 28 Impfwillige

Kevin Zrock und Bodrich Bondo vom SC Heide backten frische Waffeln. Foto: Jürgen Moll

Wiehagen Das Impfmobil des Kreises machte am Freitag vier Stunden lang Station auf dem Penny-Parkplatz in Wiehagen. Als zusätzlichen Anreiz, sich gegen Corona impfen zu lassen, unterstützte der SC Heide das Angebot.

Von Heike Karsten

Wer denkt schon an eine Spritze, wenn es nach frischen Waffeln duftet? Der heiße Dampf aus dem Waffeleisen zog am Freitag über den Parkplatz vor dem Penny-Markt in Wiehagen. Hier hatten Kevin Zrock und Bodrich Bondo vom SC Heide ihren Klapptisch direkt vor dem Impfmobil des Oberbergischen Kreises aufgebaut und mit Teigeimer, Waffeleisen und Puderzuckermühle bestückt. Die Fußballer machten sich dafür stark, dass die Impfquote in der Schloss-Stadt gesteigert wird. Denn wer sich am Impfmobil eine Spritze geben ließ, erhielt als kleinen Bonus eine Waffel obendrauf.

Andreas Kaluza-Honzig aus Radevormwald nutzte die Chance. „Da ich eine Auffrischung brauchte, habe ich mich auf den Weg gemacht“, sagte der frisch Geboosterte nach der Impfung. Die obligatorischen 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung verbrachte er dann Waffel essend in seinem Auto. „Da ist es etwas wärmer“, sagte er lächelnd.

Das mobile Impfmobil machte am Freitag Station vor dem Wiehagener Penny-Markt. Am 22. Februar, 10 bis 14 Uhr, hält es noch vor der ATV-Halle auf dem Fürstenberg. Foto: Jürgen Moll

Info Impfmobil kommt erneut nach Hückeswagen Termin Das Impfmobil steht am Dienstag, 22. Februar, von 10 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz der ATV-Sporthalle, Fürstenbergstraße 22. Unterlagen Der Personalausweis und der Impfausweis (falls vorhanden) sollten dann zur Impfung mitgebracht werden. Ausfüllen Die notwendigen Impfunterlagen können vorab bereits im Internet (www.obk.de/impfunterlagen) heruntergeladen und ausgefüllt werden. Sie liegen aber auch direkt vor Ort am Impfmobil aus.

Anstehen musste der Radevormwalder nicht, denn der Andrang hielt sich in Grenzen. Im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr und bei drei Grad Außentemperatur nutzten nicht allzu viele Impfwillige das Angebot. „Ich würde mich auch lieber im Warmen impfen lassen“, zeigte Impfarzt Bernd Haak Verständnis. Dass die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung am Impfmobil nachgelassen hat, zeigt auch die Statistik des Kreises. Zumal es in Hückeswagen mit der Impfstelle am Bahnhofsplatz, dem Impfangebot der Montanus-Apotheke und der Hausärzte ausreichend Möglichkeiten gibt, auch kurzfristig einen Termin zu erhalten. Der Standort vor dem Penny-Markt hatte aber vor allem für die nicht mobilen Wiehagener einen Vorteil, da sie sich den Weg in die Innenstadt sparen konnten. Letzlich erhielten am Freitag 28 Erwachsene in Wiehagen eine Impfung, darunter waren zwei Erstimpfungen.

Zwei Impfmobile sind regelmäßig im Kreis unterwegs. Es ist ein niederschwelliges Angebot direkt vor Ort und ohne vorherigen Termin. Auch eine umfassende Beratung ist gegeben. Die Mitarbeiter des Kreises beantworteten am Freitag einige Fragen, wie beispielsweise zum zeitlichen Abstand zwischen den Impfungen, oder halfen beim Ausfüllen der Impfunterlagen.

Um die Anwohner auch wirklich zu erreichen, hatten Mitarbeiter der Stadt im Vorfeld Zettel mit Informationen zu dem Impfangebot in mehreren Sprachen in den Wiehagen verteilt, berichtete Dietmar Persian. Der Bürgermeister machte sich am Freitagmorgen selbst ein Bild von der Impfaktion und dankte dabei den Waffelbäckern für ihren spontanen Arbeitseinsatz. „Das ist ja nicht selbstverständlich, und ich hoffe, dass sich dadurch der eine oder andere zum Impfen animieren lässt“, sagte Persian.

Kevin Zrock, Vorsitzender des SC Heide, und Bodrich Bondo hatten nach einigen Anfangsschwierigkeiten den Dreh raus. Mehrmals war die Stromzufuhr für die Waffeleisen unterbrochen und auch die Puderzuckermühle gab nur widerwillig den süßen Belag frei. „Waffeln backt bei uns sonst nur die Jugend. Ein Bierstand wäre mir lieber“, witzelte Zrock.

Das Waffelbacken zum Impfen wird im Übrigen keine einmalige Sache bleiben. Wenn das Impfmobil am Dienstag, 22. Februar, wieder in Hückeswagen Station macht (s. Info-Kasten), übernehmen die Handballer des ATV diese Aufgabe. Dann jedoch auf dem Parkplatz der ATV-Sporthalle auf dem Fürstenberg. Auch dort wird die Stadt die umliegenden Anwohner in den Tagen zuvor wieder anhand von Flyern informieren und auf das Impfangebot und die Waffelbäcker aufmerksam machen.