Hückeswagen vor 20 Jahren : Heimatmuseum wird Ort für Ja-Sager

Hückeswagen Im Juli 2000 entschied die Stadtverwaltung, dass sich Brautpaare auch im Heimatmuseum trauen lassen können. Das hat sich vor allem jetzt in der Corona-Krise bewährt, weil dort die Abstandsregelung eingehalten werden kann.

Schon seit längerem hatte sich Standesbeamtin Ursula Thiel Gedanken gemacht, wo Brautpaaren ein besonderes Ambiente geboten werden könnte: „In Dortmund gehen Paare ins Elefantenhaus, in Wuppertal steigen sie in die Schwebebahn – da sollte es doch auch bei uns die ganz besondere Trauung in ganz spezieller Umgebung geben“, sagte sie damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Gedanklich ging sie durch ganz Hückeswagen – und kam schließlich wieder im Schloss an. Heiraten im Heimatmuseum: Das hat schon das besondere Flair, was manche Paare für diesen großen Tag im Leben suchen. Zumal dann, glaubte Ursula Thiel, wenn – aus welchen Gründen auch immer – „nur“ eine standesamtliche und keine kirchliche Trauung geplant ist, der Rahmen aber dennoch feierlich und zugleich persönlich sein soll. Bewusst will die Standesbeamtin seither die Brautpaare, die sich fürs Heimatmuseum entscheiden, in die Gestaltung der Trauungszeremonie einbeziehen: Dort könnte zum Beispiel ein Chor ein Ständchen bringen, wenn’s denn gewünscht sein sollte. Oder Angehörige und Freunde können ein Rahmenprogramm gestalten. Platz ist jedenfalls genug vorhanden.