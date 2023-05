Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Musiker mit Draht zum Publikum

Oftmals ist die Kluft zwischen Künstlern und Publikum groß, und der Funke springt nicht über. Ganz anders am Samstag, als das Duo „Heart Devils“ im Kultur-Haus Zach ein Konzert gab. Die Musiker waren nicht nur angetan von der Akustik im Raum, sondern traten von Beginn an auf sympathische Art in Kontakt mit den 30 Zuschauern. „Vielen Dank, dass Sie hier sind und so eine gute Atmosphäre verbreiten“, sagte Gitarrist und Sänger Rolf Kaudelka. Ihm zur Seite stand Joachim Heinemann am Kontrabass, den die Hückeswagener als Mitglied der Band „Odessa Projekt“ kennen dürften.