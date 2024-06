Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Ausgelassene Party mit den „Heart Devils“

Bereits zum zweiten Mal waren die „Heart Devils“ am Samstagabend zu Gast im gut besuchten Kultur-Haus Zach. Mit Rock’n’Roll-, Country- und Americana-Songs wollten Rolf Kaudelka (Gitarre, Gesang) und Joachim Heinemann (Kontrabass) ihr Publikum begeistern, was den beiden Musikern auch gleich mit den ersten beiden Stücken von Elvis Presley und Johnny Cash gelang. Mit „Ring of Fire“ folgte ein weiteres bekanntes Lied von Cash, das in einer überarbeiteten Version des Duos dargeboten wurde. In den Anmoderationen gaben die beiden Hintergrundinformationen zu den Songs, wie beispielsweise zum Lied „Goodbye, Buddy“ von Mike Berry, eine Homage an den durch einen Flugzeugabsturz verstorbenen Buddy Holly. Darüber hinaus zeigten die Musiker zu allen Liedern auch die entsprechenden LPs.