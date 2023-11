Stadt Hückeswagen stellt Prioritätenliste auf Haushaltssituation verschlechtert sich dramatisch

Der Haushaltsausgleich in 2024, der im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) vorgesehen ist, klappt. Das ist die gute Nachricht. Das funktioniert allerdings nur, weil die Stadt ab dem neuen Jahr dank der Kostenpflichtiger Inhalt Übertragung des Kanalnetzes an den Wupperverband über gut 61 Millionen Euro verfügt, die sie in ihrem Abwasserbetrieb „parkt“. So wird dieser Eigenbetrieb zur „Hausbank“ der Stadt, mit der sie auch über 2024 hinaus die vermutlich ebenfalls defizitären Haushalte ausgleichen kann. Denn das ist die schlechte Nachricht: Kämmerin Isabel Bever geht für 2024 von einem Minus im städtischen Haushalt von sechs Millionen Euro aus – vorgesehen war ein leichtes Plus.