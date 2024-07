Montanusschule Hückeswagen Hauptschule begrüßt angehende Fünftklässler

Die Ballons im Forum der Montanusschule an der Weststraße hingen noch als kleine Erinnerung an die Feier der Abschlussschüler vor zwei Wochen über der Bühne. An diesem Donnerstagnachmittag schloss sich nun gewissermaßen der Kreis. Denn wo Schülerinnen und Schüler von ihrer Schule abgehen, da rücken auch wieder welche nach. Und die aktuellen Fünftklässler haben an der Hückeswagener Hauptschule traditionell die Ehre, zum Schuljahresende die Noch-Viertklässler bei der Einschulungsfeier willkommen zu heißen.