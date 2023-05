Hückeswagen hat neues Altstadtbüro Zentrale Anlaufstelle feierlich eröffnet

Die Feierlichkeiten waren Teil des Tages der Städtebauförderung, der bundesweit gefeiert wird. Nur dank dieser umfangreichen Förderung sei die Kommune dazu in die Lage, die geplanten, umfangreichen städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen. Und das wird auch bald sichtbar werden, denn die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes als Starter-Projekt soll noch in diesem Jahr beginnen. Dennoch sei es nicht zu spät, sich in den laufenden Prozess einzubringen. „Wir haben den Planungsprozess des ISEK begleitet und wollen auch dabei sein und eventuell noch nachbessern, wenn das Projekt in die heiße Phase eintritt“, sagte Alfons Herweg vom ADFC. Die Hückeswagener Ortsgruppe hatte fleißig Programmpunkte gesammelt, die die Infrastruktur für Radfahrer betreffen. In den vergangenen Jahrzehnten hätte der Autoverkehr im Vordergrund gestanden. Nun sollte der Fokus auch auf dem Fahrradverkehr liegen. „Es müssen bessere Übergänge zur Trasse und von der Trasse in die Altstadt geschaffen werden“, nannte Alfons Herweg ein Beispiel, für das sich die Ortsgruppe einsetzt.