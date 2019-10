Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Auch Hartkopsbever hat eine „schäl Sick“

Info

Foto: Arciv von der Heyden/Archiv von der Heyden

Übernahme Karl von der Heyden (geb. 1869) und August Fromm übernahmen die Wiehager & Co. Tuchfabrik am Mühlenweg im Jahr 1900. Ein Jahr später zog der Betrieb in die Fabrik von Louis Clarenbach nach Hartkopsbever um.

Neustart 1908 schied August Fomm als Teilhaber aus, Karl von der Heyden wurde alleiniger Eigentümer des Fabrikanwesens mit Teich und Wasserkraft unter seinem Namen.

Nachfolger Am 1. November 1928 trat Sohn Karl-Heinz in leitender Stellung mit in den Betrieb ein. Dessen Sohn Peter Karl von der Heyden stieß 1957 hinzu und übernahm nach dem Tod seines Vaters (1966) den Betrieb komplett.

Abriss Im Jahr 1973 stellte die Tuchfabrik die Produktion ein. 1996 wurde der 40 Meter hohe Schornstein abgebaut, 1998 bis 2001 wurde das Firmengebäude abgerissen.