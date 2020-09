Politik in Hückeswagen : Harmonischer Abschied mit viel Dank und Lob im Stadtrat

Politik in Hückeswagen

Hückeswagen Blumen, Geschenke, Dankesworte: Harmonie bestimmte die letzte Sitzung des amtierenden Rates. Der Wunsch von Bürgermeister Dietmar Persian: „Ich hoffe, dass uns der Geist des Zusammenhalts und des Miteinander-Ringens zum Wohl der Stadt erhalten bleibt.“

Kommunalpolitisch betrachtet ist gerade so etwas wie die „Zeit zwischen den Jahren“: Die alte Legislaturperiode ist mit der letzten Sitzung des noch amtierenden Stadtrates in der vorigen Woche zu Ende gegangen – die neue beginnt im November, wenn der neue Rat zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Er wird trotz eigentlich geplanter Verkleinerung noch größer sein als der alte. Es gibt aber noch weiterreichende Veränderungen: Mit der rechtspopulistischen AfD und der Satirepartei Die Partei halten zwei neue politische Kräfte Einzug. Gleichzeitig zieht die UWG, die zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten war, aus dem Parlament aus. Viele langjährige Ratsmitglieder scheiden aus, noch mehr neue ziehen ein. Die Karten werden also auch personell neu gemischt.