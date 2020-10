Erlebnistour in Hückeswagen : Kurzweilige Stadtführung für Neubürger

Stadtführer Hans-Peter Danielsen (Bildmitte) nahm die Neubürger mit auf eine Erlebnistour durch die Stadt. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Seit 2018 lädt die Stadt zugezogene Bürger zu einer Stadtführung ein. Hans-Peter Danielsen plauderte dabei amüsant aus dem Nähkästchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Der Hückeswagener an sich ist nicht stur, wie es den Bewohnern des Bergischen Landes gerne nachgesagt wird. „Sie gucken sich Fremde nur gerne erst an“, sagte Hans-Peter Danielsen am Samstagnachmittag bei der Stadtführung für Neubürger. Bei dem kurzweiligen Spaziergang hatten die Zugezogenen die Möglichkeit, sich die Schloss-Stadt einmal genauer anzusehen und Wissenswertes zu erfahren. Seit 2018 hat die Stadt das Angebot an Gästeführungen unter dem Motto „Hückeswagen kennenlernen“ ausgeweitet, so dass auch Neubürger einen besseren Einblick erhalten.

Hans-Peter Danielsen, der als Ur-Hückeswagener für die Aufgabe als Stadtführer prädestiniert ist, lieferte nicht nur Daten und Fakten, sondern steuerte auch ein paar amüsante Anekdoten bei. „Ich lege bei der Stadtführung nicht so großen Wert auf das Historische, sondern darauf, womit Sie im jetzigen Leben etwas anfangen können“, sagte er zur Begrüßung. Dennoch fehlten in seinen Schilderungen weder die urkundliche Erstnennung der Stadt aus dem Jahr 1085 noch die Geschichte des Schlosses, der Kirchengebäude oder die Bedeutung der früheren Tuchindustrie mit Hinweis auf die Fabrikantenvillen entlang der Bachstraße.

Info Aktuelle Erlebnistouren durch die Schloss-Stadt Kulinarisch Am Sonntag, 18. Oktober, startet die Herbstwanderung mit kulinarischen Einlagen. Gruselig Am Mittwoch, 4. November gibt es eine Guseltour in der Schloss-Stadt. Sportlich Unter dem Motto „Neues Jahr ist morgen“ wird am 31. Dezember gewandert. Anmeldung bei Heike Rösner unter ☏ 02192-88806 oder per E-Mail: heike.roesner@hueckeswagen.de

Klaus und Martina Wagener hatten sich im Vorfeld im Internet über die Schloss-Stadt informiert. Das Ehepaar aus Wuppertal ist nach zweijähriger Wohnungssuche erst vor drei Monaten nach Hückeswagen gezogen. Besonders begeistert sind die Hundebesitzer von den Wupperauen. „Das ist ein Paradies für Mensch und Tier“, sagte Martina Wagener. Und auch der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse habe seinen Reiz. „Ich bin 50 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren, aber es klappt ganz gut“, fügte ihr Ehemann hinzu. Alexander Merk aus Frankfurt am Main ist mit seiner Frau Christin und Tochter Wilma (1) Ende März in die Geburtsstadt seiner Frau gezogen. „Wir haben zuletzt in Leverkusen gewohnt und haben nach langer Suche hier ein Haus gefunden“, berichtete der Familienvater. Erste Kontakte habe die Familie schon durch Babyschwimm- und Krabbelkurse knüpfen können.

Für die junge Familie dürften nicht nur die Informationen zu den Vereinen, Schulen und Kindergärten interessant gewesen sein. Was ein mit einem Flummi zerschossenes Kirchenfenster kostet, konnte Hans-Peter Danielsen ebenso aus eigener Erfahrung beisteuern. „Ich musste 100 DM zahlen, was damals viel Geld war“, erinnerte sich der Stadtführer. Auch die ehemalige Stöcker-Apotheke an der unteren Kölner Straße war ihm durch das günstige Esspapier, das es dort zu kaufen gab, in Erinnerung geblieben. „Noch günstiger war es aber, wenn wir für die Kirche mehr als die bestellte Menge Hostien aus Wipperfürth geholt haben“, fügte er verschmitzt hinzu.

Die durch die Altstadt flanierende Gruppe blieb nicht unbemerkt. Marktstraßen-Anwohnerin Hildegard Mostert gewährte den Teilnehmern spontan einen Einblick in die Gärten der Altstadthäuser. Als Mitglied des Stadtrats und des Schützenvereins konnte Danielsen praktisch aus dem Nähkästchen plaudern. So erfuhren die neuen Bürger, welche artengeschützten Tiere bisher den Bau der Umgehungsstraße verhindert haben und dass das optisch ansprechende Kopfsteinpflaster der Altstadt für Schützenköniginnen mit Stöckelschuhen eher ungeeignet ist.