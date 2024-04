Vom Interimsmanager in Hückeswagen zum Buchautor Aus dem Erfahrungsschatz der Babyboomer

Es gibt Menschen, die bleiben Zeit ihres Berufslebens bei ein und demselben Arbeitgeber – manchmal 50 Jahre und mehr, von der Lehre bis zum Eintritt ins Rentenalter. Und dann gibt es solche, deren Lebenslauf auf einer DIN A4-Seite keinen Platz haben. So ähnlich ist das bei Dr. Hans Christian Marenbach. Der Wuppertaler, der zwischen 2004 und 2012 nacheinander in den Geschäftsführungen der Hückeswagener Firmen Pflitsch und Joh. Clouth aktiv war, schafft es so eben, seine Vita auf einer Seite unterzubringen (s. Infokasten). Nach seinem Studium kommt der 60-Jährige auf zwölf Unternehmen, in denen er hauptsächlich in bzw. für die Geschäftsführung gearbeitet hat. Sein außergewöhnlicher Lebenslauf ist auch die Basis für sein zweites Buch, das er jetzt herausgegeben hat. Wobei „Chris legt los – Von Aufschwüngen und Rückschlägen eines Unternehmers“ ein autofiktionaler Roman ist.