Ehemalige KGS Hückeswagen : Hanfzucht bei Randalierern entdeckt

Hückeswagen Ein 19, 25 und 31 Jahre altes Trio aus Hückeswagen schlägt Scheiben an der ehemaligen Katholischen Grundschule ein und wird von der Polizei ermittelt. Die entdeckt daraufhin noch eine kleine Hanfplantage.

Hätten sie in der Nacht zu Sonntag nicht Scheiben der ehemaligen Katholischen Grundschule an der Kölner Straße eingeschlagen, wäre auch ihr anderes verbotenes Tun womöglich unentdeckt geblieben. So aber sehen sich drei Hückeswagener nun Ermittlungen und einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und der Herstellung von Betäubungsmitteln ausgesetzt.

Später stellten sie fest, dass an der Schule sieben Fensterscheiben zerstört worden waren und ein Blumenkübel umgeworfen war. Im Rucksack des 19-Jährigen fand die Polizei Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten. „Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten zwei weitere Männer aus Hückeswagen, 25 und 31 Jahre, mit der Sachbeschädigung an der Schule in Zusammenhang gebracht werden“, berichtete Tietze. Als die Polizei an deren Wohnung auftauchte, fand sie neben einer kleinen Hanfanzucht diverse Substanzen, bei denen es sich offenbar um verbotene Betäubungsmittel handelt.