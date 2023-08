Kolpingfest in Hückeswagen Handwerk live erleben und ausprobieren

Albrecht Nunn ist mit seinem Honig und dem Imkerzubehör ebenfalls Teil der Handwerkerstraße. „Ich habe am Freitagabend noch eine kleine Honigverkostung gemacht. Die vier jungen Damen, die mitgemacht haben, haben ihre Eindrücke aufgeschrieben, so dass sichtbar wird, dass der Honig von unterschiedlichen Standorten auch unterschiedlich schmeckt“, sagt Albrecht Nunn. Nebenan, bei Hermann Klintworth, wird über Insektenhotels, ihre Funktionen, Zielgruppen und Bauweisen informiert. „Wir haben über 450 Bienenarten in Deutschland, 40 bis 50 davon nisten in Insektenhotels. Wir zeigen hier, welche Möglichkeiten es gibt, selbst ein solches Hotel zu basteln“, sagt Hermann Klintworth.