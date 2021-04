Prozess am Amtsgericht Wipperfürth : Hückeswagener nach Handgemenge zu Geldstrafe verurteilt

Hückeswagen / Wipperfürth Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass ein 21-Jähriger an Halloween eine dreiköpfige Gruppe beleidigt, angegriffen und verletzt hatte.

Zu einem Handgemenge war es am Halloween-Abend 2020 an der Wiehagener Straße gekommen. Ein 21-jähriger Zeitarbeiter, wurde jetzt am Wipperfürther Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 2250 Euro (90 Tagessätze à 25 Euro) wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall verurteilt.