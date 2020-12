Ehrenamtler in Hückeswagen : Handgemachte Plätzchen und Socken für die Heimbewohner

Ehrenamtler in Hückeswagen

Hückeswagen Der Handarbeitskreis Johannestift hatte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf Bestellung produziert. Am Freitag wurden die Handarbeiten ausgeliefert.

Die Bestelllisten waren lang: Spritzgebäck, Berliner Brot, Brombeergelee und Eierlikör bis hin zu Damen- und Herrensocken. Der Arbeitskreis des Johannesstifts hatte in diesem Jahr auf Bestellung produziert und seine Handarbeiten am Freitag ausgeliefert. Rund 20 Papiertüten hatte Ursela Schönrath gepackt und jede liebevoll mit einem selbstgestrickten Tannenbaum dekoriert. „Es sollen sich doch alle ein bisschen freuen“, sagte die Leiterin des ehrenamtlichen Arbeitskreises.

Durch die Corona-Situation konnten die Frauen in diesem Jahr keinen ihrer Basare anbieten und sich auch nicht zu gemeinsamen Handarbeits- und Bastelstunden treffen. Dennoch wurde fleißig gearbeitet – jeder allein bei sich zu Hause. Und dabei kam wieder viel Schönes zusammen, wie Gestricktes von Adelheid Heider und Hardanger Decken von Erika Dörfling. Renate Gerdes, Marlies Dörpinghaus und Ursela Schönrath hatten Plätzchen gebacken und Gelee gekocht, Ilse Hombrecher kümmerte sich um die Liköre. Am meisten gefragt sind jedoch die selbstgestrickten Socken. „Wir haben jetzt noch eine Bestellung für Socken in Größe 49 erhalten, die wir noch kurzfristig fertigstellen werden“, versicherte Ursela Schönrath.