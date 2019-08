Bürgermonitor : Halteverbot an Wiehagener Straße

Wiehagen Die Sanierungsarbeiten laufen bereits, obwohl Autos noch am Straßenrand stehen.

Große Verwunderung bei Anwohnern der Wiehagener Straße am Mittwochmorgen: „Wir wurden geweckt, weil Schilder aufgestellt wurden für ein absolutes Halteverbot ab Donnerstag, 29. August“, berichtet Angela Tietz. Die Stadtverwaltung verwies sie an den Kreis, im Straßenverkehrsamt erfuhr die Anwohnerin, dass bauliche Maßnahmen an Kanaldeckeln durchgeführt werden. „Ich wundere mich über den kurzen Vorlauf von nicht einmal 24 Stunden“, sagt sie. Großes Problem: Ein Mieter sei in Urlaub und habe seinen Wagen am Straßenrand abgestellt. Beim Kreis erfuhr sie, dass dieses Auto wohl kostenpflichtig abgeschleppt werde.

Kreissprecher Philipp Ising teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es sich um eine sogenannte Kappensanierung handele mit einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung für die Zeit vom 5. bis 30. August. Mithin müsste das absolute Halteverbot am Freitagabend, 24 Uhr, auslaufen. Was viele nicht wissen: Parken ist generell nicht immer „unendlich“ möglich. „Es gibt eine Empfehlung des Bundesverwaltungsgerichtes, nach der Parker eine Frist einhalten müssen. Wer also in Urlaub fährt oder sein Fahrzeug länger irgendwo parkt, kann Probleme bekommen“, sagt Ising. Während die Baufirma die Halteverbotsschilder aufstelle, veranlasse der Kreis aber nicht, Autos abzuschleppen. Dafür sei das Ordnungsamt zuständig. Mitarbeiter Roland Kissau hat mit der Baufirma telefoniert und erfahren, dass die Schilder angeblich schon am Montag – also die geforderten 72 Stunden vorher – aufgestellt worden seien. Das sieht die Anwohnerin anders. Aussage steht da gegen Aussage. „Der Bauleiter hat mir auch gesagt, dass sich die Maßnahme ein bis zwei Wochen länger hinziehen wird, die Firma aber versuche, zunächst die Bereiche zu sanieren, in denen keine Autos stehen“, sagt Kissau. Außerdem werde man auch Nachbarn ansprechen, ob sie die Eigentümer der Autos kennen. „Aber auch im Urlaub muss jeder dafür Sorge tragen, dass sein Auto weggefahren werden kann“, betont Kissau. Das sei gesetzlich festgelegt. Abschleppen sei aber nur die letzte Option.