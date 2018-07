Hückeswagen: Halbzeit im Kinderdorf

Kinderdorf : Kreativer Nachwuchs im Einsatz

Specksteinarbeiten mit Moritz (l), Reinhold und Robin. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Specksteine werden poliert, Holz gesägt und Lampen verdrahtet. In den Werkstätten des Kinderdorfs wird eifrig gewerkelt, die Lager sind nach nur einer Woche schon gut gefüllt.

Christian Albustin

In einem großen Marmeladenglas stecken eine kleine Papp-Platine und ein Akku, oben auf dem Deckel liegt eine Solarzelle. Ein helles Licht geht im Glas an, als Jörn Riemann mit der Hand die Solarzelle zuhält. „Wenn es Nacht wird, geht automatisch die LED an“, erklärt der Ingenieur, der bei E.on arbeitet, wenn er nicht die Technikwerkstatt im Kinderdorf leitet. Mit den Kindern bastelt er kleine Gartenlampen, die – einmal verschraubt – wasserdicht und wetterfest sind. „Unter die Solarzelle kommt ein bisschen Bauschaum“, sagt er und hebt die Zelle leicht an. Darunter laufen zwei Kabel durch ein Loch im Deckel in das Glas. Um die technischen Details geht es Riemann nicht, ihm sei es wichtig, dass die Kinder ihre Feinmotorik trainieren können. Und am Ende des Kinderdorfs seien die Lampen eine schöne Sache zum mitnehmen.

In dieser und vielen weiteren Werkstätten wird seit einer Woche eifrig gebastelt, gehämmert, gesägt und gemalt. Schräg gegenüber stehen verschiedene Tee- und Salzmischungen, in der nächsten Werkstatt werden Holz und Stoff fantasievoll bemalt. In der Englisch-Werkstatt bringt Jutta Wichert-Schwiergolik den Kindern einfache englische Wörter bei. Zahlen von eins bis zehn, aber auch Farben und Formen. Parallel basteln die Kinder die verschiedensten Plakate und Figuren wie etwa Handpuppen aus Socken oder das Loch-Ness-Ungeheuer Nessy aus aneinandergereihten Chipsdosen.



Harald Grant, der die elektrische Dekupiersäge der Schreinerwerkstatt bedient, ist die Ruhe selbst. „Geduld ist ganz wichtig beim Schreinern“, sagt er. Die größeren, die eine nötige Portion Gelassenheit mitbringen, dürfen auch selbst schon an die elektrische Säge. Die Kleineren bekommen die Handsäge. „Da ist Koordination gefragt, mit beiden Händen“, erklärt er. Am Anfang führt er die Hände der Kinder, bis diese ein Gefühl dafür bekommen. In der Hütte der Schreinerei stehen schon zahlreiche fertig bemalte Exponate: Frösche, Füchse, Kühle und viele weitere Figuren aus Holz. „Wir brauchen bald ein größeres Lager“, sagt Grant schmunzelnd.