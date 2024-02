Entscheidung soll in der Ratsitzungam 5. März fallen Die Hängepartie um die Dreifachturnhalle geht weiter

Für den emotionalsten Moment des Abends sorgte Detlef Schulz, als der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins vehement für den umgehenden Bau der Dreifachturnhalle warb. „Lernen wir eigentlich nichts aus Fehlern?“, sagte er mit Blick auf das inzwischen geschlossene Bürgerbad und die Grundschulen an der Kölner Straße. Sei doch bei ihnen so lange gewartet worden, „bis sie verrottet waren. Wir haben eine Mehrzweckhalle, die 50 Jahre alt ist. Wenn wir jetzt nicht die neue Halle bauen, bauen wir sie erst in 20 Jahren“, sagte Schulz. Dann sei die Mehrzweckhalle 70 und wahrscheinlich auch schon lange gesperrt.