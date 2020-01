Konzert in Hückeswagen : Händels „Messias“ in der Pauluskirche

Georg-Friedrich Händel – geboren am 23. Februar 1685 in Halle, gestorben am 14. April 1759 in London. Foto: TeleBunk

Hückeswagen Am 26. Januar wird in der Pauluskirche unter der Gesamtleitung von Inga Kuhnert eines der populärsten Stücke klassischer Musik aufgeführt.

„Das ,Halleluja’ gehört ebenso wie das gesamte Oratorium zu den populärsten Stücken klassischer Musik“, teilt Kantorin Inga Kuhnert mit, die die Gesamtleitung der Aufführung inne haben wird. „Georg Friedrich Händels ,The Messiah’ ist seit der Uraufführung 1742 ein echter Dauerbrenner.“ Am 26. Januar wagen sich der Kammerchor Hückeswagen sowie Gastsängerinnen und -sänger an das Stück. Unterstützt werden sie von den Solisten Veronika Madler (Sopran), Heike Bader-Mutz (Mezzosopran), Martin Logar (Tenor) und Markus Auerbach (Bass) sowie vom Kölner Barockorchester „consortium musica sacra“.

„Wie kaum ein anderes Werk der Musikgeschichte repräsentiert der ,Messias’ die gelungene Verschränkung von empfindsamer Frömmigkeit und sinnlich-barocker Prachtentfaltung“, betont die Kantorin. Das Panorama von der Ankündigung der Geburt Jesu über die Weihnachts- und Passionsgeschichte bis hin zur österlichen Auferstehung gipfelt in einer jubelnden Verherrlichung der Erlöserfigur. „Händel schrieb die Musik in kaum vorstellbarem Tempo“, erläutert Inga Kühnert. „Nachdem er am 22. August 1741 begonnen hatte, stellte er den ersten Teil am 28. August, den zweiten am 6. September und den dritten am 12. September fertig. Mit der Instrumentierung war die Partitur am 14. September – also nach 24 Tagen – vollständig abgeschlossen.“