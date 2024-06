Verkehrsbehinderung in Hückeswagen und Wipperfürth Baustelle auf der B 237 sorgt für nervige Staus

Hückeswagen/Hämmern · Wegen der Fahbahnreparatur in Wipperfürth-Hämmern staute sich der Verkehr am Montag in beide Richtungen und somit auch nach Hückeswagen. Ein Landesbetrieb-Sprecher berichtete, wann es wieder besser werden soll.

10.06.2024 , 14:33 Uhr

Viele Autofahrer sahen am Montag im Berich von Hämmern rot. Foto: dpa-tmn/Stefan Sauer

Es sind gerade einmal gut 200 Meter, auf denen eine Kolonne am Montag in Wipperfürth-Hämmern gearbeitet hatte. Die Auswirkungen jedoch waren riesig: Wegen der Baustellenampel staute sich der Verkehr vor allem zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags deutlich zurück – bis zur Einmündung der K 5 in Westenbrücke / Kobeshofen und bis fast zur Diskothek „Kesselhaus“. Die Autofahrer brauchten entsprechend reichlich Geduld. Der Grund für Verkehrsbehinderungen war die Beseitigung der Fahrbahnschäden auf der B 237. Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte zwar auf die Bauarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen im Vorfeld hingewiesen, allerdings waren die Ausweichstrecken überlastet. Der „Schleichweg“ entlang des Neye-Flugplatzes und Heide war gar nicht nutzbar, weil die Gemeindestraße auf Wipperfürther Gebiet wegen der Erschließung des Neubaugebiets „Reinshagensbusch“ weiter gesperrt ist und es laut Wipperfürths Stadtsprecherin Tanja Reinhold bis Ende Juni bleiben wird. Noch heute, Dienstag, müssen sich die Autofahrer auf der B 237 gedulden. Danach sollte es wieder normale werden, wie Landesbetrieb-Sprecher Rainer Herzog auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte: „„Aller Voraussicht nach werden wir die Maßnahme in Hämmern am Dienstag planmäßig abschließen.“

(büba)