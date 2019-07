St. Angela Wipperfürth : Laufen für Hilfs-Projekt in Bolivien

Wipperfürth/Hückeswagen Auch Hückeswagener Schüler halfen mit, die Spendensumme von mehr als 33.000 Euro zu erlaufen.

„Angela läuft“ – dieses Motto war jetzt beim 11. Charity Walk zugunsten des Kinderhilfsprojekts Arco Iris in La Paz/Bolivien am St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth, das auch viele Schüler aus Hückeswagen besuchen, Programm. Schüler aller Jahrgangsstufen beteiligten sich in der letzten Schulwoche wieder an der Aktion. „Arco Iris ist ein Projekt des deutschen Pfarrers Josef Neuenhofer, das wir schon seit elf Jahren immer mit einem Spendenlauf unterstützen“, berichtete Anja Weunowski, Lehrerin für Sport und Spanisch. Ziel des Projekts sei es, Straßenkinder in der bolivianischen Hauptstadt zu helfen und zu unterstützen. Dabei gehe es um Bildung in Kindergärten, Mädchen- und Jungenheimen, um Ausbildung in Werkstätten und um medizinische Versorgung in eigenen Arco-Iris-Krankenhäusern.