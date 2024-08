150 Jahre Hückeswagener Firma Clouth Gutscheine über 1500 Euro für die Gotteshütte

„Nicht nur Clouth feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, auch wir. Seit 70 Jahren durften wir jetzt schon zahlreichen Persönlichkeiten den Weg in die Zukunft zeigen und sie auf ihrem weiteren Werdegang begleiten. Es ist wirklich schön, zu sehen, was die Kinder und Jugendlichen alles erreichen können“, sagt Christine Schiffer, die seit mehr als 30 Jahren bei der Gotteshütte tätig ist.