Gastronomieszene in Hückeswagen und Wipperfürth Guter Wein und gemütliche Stimmung in Enoteca

Nun ist „Di Vino In Vino“ in Hückeswagen nicht das einzige Lokal dieses Namens in der Region. Wer in jüngerer Zeit durch die Nachbarstadt Wipperfürth gegangen, genauer, die Untere Straße entlangspaziert ist, wird festgestellt haben, dass die Eisdiele hinter der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus schon länger nicht mehr geöffnet hat. Allerdings ist besagtes Logo mit der Weinflasche, der Rebe und dem Namen „Di Vino In Vino“ in den Fensterscheiben zu entdecken. „Hier öffnet noch in der zweiten Januarhälfte eine Enoteca – das heißt, bei uns wird es keine Küche geben, sondern eher kleine Speisen oder Snacks“, sagt Jörg Köhler. Der 56-Jährige wird zusammen mit seinem Partner Antonio Lauria das Lokal an der Unteren Straße führen. „Die Idee für eine Enoteca hatte Antonio schon lange Jahre. Und vor anderthalb Jahren haben wir dann beschlossen, sie umzusetzen“, sagt Jörg Köhler.