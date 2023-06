Hückeswagen Gute Stimmung beim Sommerfest im Café KiWie

Viel Betrieb herrscht am Mittwochnachmittag vor und im Wiehagener Café KiWie am Drosselweg. Normalerweise geht es dann eher etwas beschaulich zu, auch wenn der Internationale Treff der Evangelischen Kirchengemeinde schon seit sieben Jahren Anlaufstelle und Treffpunkt für geflüchtete Menschen ist und seitdem praktisch ohne Unterbrechung stattgefunden hat. Aber an diesem Mittwoch ist alles ein wenig größer und festlicher, denn es wird das ebenfalls schon traditionelle Sommerfest gefeiert. Bei bestem Wetter sind viele der langjährigen Wegbegleiter gekommen, ob nun aus Hückeswagen oder aus den vielen Ländern, aus denen in den vergangenen Jahren Menschen in die Schloss-Stadt gekommen waren. Anlass, für Organisator Friedhelm Selbach einen Blick zurück und nach vorne zu werfen.