Veranstaltung in Hückeswagen Ein lauschiger Abend auf dem Bierdorf

Und deswegen haben die vier Damen – zwei von ihnen haben auch gleich ihre Ehemänner mitgenommen – sich am Samstagabend gleich wieder auf den Weg gemacht. Sie kommen aus Radevormwald, Bergisch Born und Ratingen. „Aber ich bin in Hückeswagen geboren“, stellt Iris Landau unter ihrem Regenschirm klar, und dann stößt sie lachend mit den anderen Damen an – bevor die nächste Runde ansteht. „Wir trinken gerne mal ein Gläschen Bier“, sagt auch Ulrike Skudlarske und deutet auf ihr Landbier. „Das Aperol-Bier hat mir auch gut geschmeckt“, ergänzt Andrea Jansen und erzählt von den verschiedenen Sorten, die sie sich an den beiden Abenden schmecken lassen. Dann klappen die vier Frauen ihre Regenschirme wieder zusammen, denn die dunklen Wolken sind fürs erste weiter gezogen.