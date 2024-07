Hückeswagener Kindergarten St. Katharina Gute-Nacht-Geschichten in der Kapelle

Es geht also um Gute-Nacht-Geschichten. Die richten sich in erster Linie zwar an Kinder. „Aber selbstverständlich sind auch Eltern eingeladen. Wir haben dafür bei uns in der Kita Werbung gemacht, aber auch an den beiden Grundschulen“, berichtet Jessica Flohr. Es wird eine ganze Woche sein, in der es abends um 19 Uhr in der Kapelle St. Katharina neben der Kindertagesstätte auf Wiehagen kleine Geschichten zu hören gibt, es werden Lieder gesungen und auch Gebete gesprochen. „Ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Edith Winterhager, die Gitarre spielt“, sagt Jessica Flohr. Zum Auftakt am Montagabend sind dann auch an die 30 Interessierte gekommen, viele Kinder, dazu die Eltern.