Verbesserungen im ÖPNV auch für Hückeswagen Gute Nachrichten zur Linie 336 und den Busfahrern

Verbessern sollen sich auch die Anschlüsse an die Züge – in Gummersbach an die RB25 von und nach Köln und in Lennep an die S7 von und nach Wuppertal. Die Fahrtzeiten auf den Linien 336 R, 337, 338 und 339 (Richtung Radevormwald) sind auf die neuen Fahrtzeiten der Linie 336 angepasst.