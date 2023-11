Gemeindeleben in Hückeswagen Gut besuchter Adventsbasar der kfd

Info

Projekte Die kfd Hückeswagen unterstützt mit dem Geld, das das ganze Jahr über gesammelt wird, diese fünf Projekte: die Arco-Iris-Stiftungen in Deutschland und Bolivien, Pfarrer Virginijus Veprauskas in Litauen, die Sister of Jesus in Indien, das einzige Hospiz in Namibia und das LoszuGhana Children’s Village in Ghana.

Kontakt Wer Interesse hat, bei der kfd Hückeswagen mitzumachen, kann sich mit Beate Knecht unter Tel. 02192 3111 in Verbindung setzen.