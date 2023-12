Zweiter Advent in Hückeswagen Gut ausgestattete Kulturmesse im Haus Zach

Sie gehört mittlerweile dazu bei bald allen größeren Veranstaltungen in der Schloss-Stadt – die Kulturmesse des Stadtkulturverbandes im Kultur-Haus Zach. Natürlich auch am zweiten Advent, dem Hüttenzauber-Wochenende. Im Kultur-Haus im oberen Island konnten Besucher nicht nur gemütlich zu Waffeln, Kuchen, Kaffee und anderen Getränken einkehren, sondern auch an insgesamt neun Ständen mit ganz unterschiedlichen Angeboten ein wenig bummeln und ins Gespräch kommen.