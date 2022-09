Hückeswagener Künstler : Guski-Kunstwerk für Löwen-Grundschule

Brunsbachtal Der Voßhagener Künstler Bernhard Guski entwarf für den Außenbereich des Neubaus ein Kunstwerk aus vielen bunten Dächern. Die 300 Kilogramm schwere Arbeit wurde am Donnerstagnachmittag aufgebaut.

Der Hückeswagener Künstler hat seiner Neuerschaffung auch einen Namen gegeben, der diesmal etwas länger ausfällt: „Viele Dächer für viele Kinder aus vielen Nationen“. Damit ist nicht allein die kulturelle Vielfalt der Kinder gemeint, die in der Schule gut behütet unterrichtet werden, sondern vor allem die Lebendigkeit, die sie in das Gebäude bringen. „Ich hatte Lust, nochmal für Hückeswagen etwas zu machen“, erklärte Guski seine Motivation zu dem Objekt. Vor wenigen Wochen war eine Friedensstele aus seiner Werkstatt in der französischen Partnerstadt Etaples-sur-Mer aufgebaut worden.

Die Idee zu dem Kunstwerk für die Grundschule sei ihm schon vor der Corona-Pandemie 2020 gekommen, als der Neubau der Schule im Gespräch war. „Das Modell dazu aus Pappe habe ich im Urlaub in Berchtesgaden erstellt“, erinnerte sich Guski. Sechs farbenfrohe Dächer in verschiedenen Größen wurden dazu pyramidenartig übereinander installiert. Robert Guski hatte anhand des Entwurfs seines Vaters ein 3D-Modell per CAD am Rechner konstruiert und die Stahlbleche passgenau zuschneiden lassen. Im Anschluss wurden sie verzinkt und pulverbeschichtet. Das Farbschema hat der Künstler an die Fassade des Schulgebäudes angeglichen. „Da steckt im Anschluss noch eine Woche Werkstattarbeit drin“, berichtete der 78-Jährige. Zur Finanzierung des Projekts hatte sich der freischaffende Künstler für das Stipendienprogramm „Auf geht’s“ als Teil des NRW-Stärkungspakets „Kunst und Kultur“ beworben und eine Förderung erhalten.