Hückeswagener Niederlassung von Gummi Berger Reifen-Team unterstützt Praktikant aus der Ukraine

Während Marco Cantella an einem Kundenfahrzeug arbeitet, reicht Vlas Sadovnyk ihm die benötigten Werkzeuge an. Damit das so gut funktioniert, hat der Praktikant der Firma Gummi Berger viel geübt. Die Innentür seines Spinds ist mit gelben Post-it-Zetteln zugeklebt, auf denen alle wichtigen Teile – von der Schraube bis zum Ratschenschlüssel – aufgemalt und mit den entsprechenden Begriffen in Deutsch und Ukrainisch beschriftet sind. Denn Sadovnyk stammt aus dem osteuropäischen Land. Mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder ist er vor dem Krieg in der Heimat nach Deutschland geflohen. Im ehemaligen Wohnwerk an der Peterstraße hat die Familie eine Unterkunft gefunden.