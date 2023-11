Stadtrat in Hückeswagen Grundsteuer B steigt, Wohnen wird noch teurer

Bedingt durch die nächste Steuer-Erhöhung wird das Wohnen in Hückeswagen erneut teurer. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt 2024 von 730 auf 795 Prozentpunkte an. Das sind acht Prozent mehr. Überraschend kommt es nicht, denn die Erhöhung wurde bereits mit dem vom Rat vor Jahren beschlossenen Haushaltssicherungskonzept in dieser Höhe für 2024 festgesetzt. Dementsprechend stimmte die große Mehrheit des Rates jetzt der Steuer-Anhebung gegen die Stimmen von FaB und AfD zu.