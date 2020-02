Hückeswagen : Grundstein für Waldorfkindergarten

Mathis Kösters (l.), Nicola Nocon und Eric Hoffmann vom Verein „Zwergenbande“ legen den Grundstein – ein Bergkristall – und eine Box mit „guten Wünschen“ in den frischen Beton des Fundaments. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Mit dem Start des neuen Kindergartenjahres am 1. September soll der neue Waldorfkindergarten des Vereins „Zwergenbande“ seinen Betrieb aufnehmen. Am Freitag war ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht.

Die Grundsteinlegung für den ersten Waldorfkindergarten in der Schloss-Stadt lockte viele Besucher an – etwa 50 Mitglieder, Freunde, Leiter anderer Kindergärten sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung standen am Freitagmorgen dicht gedrängt unter den Pavillons, um dem kurzen feierlichen Akt beizuwohnen. Zunächst aber hatten die Kinder ihren Spaß. Denn bevor Mathis Kösters und Eric Hoffmann, die Handwerker der „Zwergenbande“, zusammen mit der künftigen Kindergartenleiterin Nicola Nocon in den schlammigen Untergrund hinabstiegen und dort im frischen Beton einen Bergkristal und eine Dose mit „guten Wünschen“ der Gäste versenkten, beobachteten die Knirpse das Treiben auf der Baustelle. Vor allem als der Beton angeliefert wurde, war das für die Jungen und Mädchen spannend.

Nachdem Kristall und Dose im Beton versenkt waren, ergriff zunächst Udo Clemens vom Schulverein der Waldorfschule Bergisch Born das Wort. Nachdem sich andere Investoren zurückgezogen hätten, weil sie keine ausreichende Rendite gesehen hätten, sei der Schulverein eingesprungen. Der verpachtet das Schulgebäude an den Verein „Zwergenbande“ und schießt die fehlenden etwa 450.000 Euro hinzu, die restlichen 750.000 Euro kommen als Landesmittel über das Kreisjugendamt. Clemens: „Eine Millionen sind für das Gebäude, 200.000 Euro für die Aussattung.“

Info Platz für zwei Gruppen mit jeweils 20 Kindern Kinder Geplant sind zwei Gruppen mit je 20 Kindern. Zum Start im September könnten es aber auch noch ein paar weniger sein. Erzieherinnen Die „Zwergenbande“ rechnet mit sechs oder sieben hauptamtlichen Kräften, inklusive der Leiterin Nicola Nocon. Mit einigen Bewerberinnen wurde bereits gesprochen, es können sich aber auch noch weitere melden. Gerne auch Männer. Kontakt Eltern, die ihre Kinder im Waldorf-Kindergarten anmelden möchten, und Bewerber für die Erzieherinnenstellen können sich mit dem Verein „Zwergenbande“ unter ☏ 0163 3678236 oder per Mail an zwergenbande.hueckeswagen@gmx.de in Verbindung setzen.

Bürgermeister Dietmar Persian zeigte sich erfreut über den Mut und die Initiative der Eltern, in Hückeswagen einen neuen Kindergarten zu bauen. „Der Waldorfkindergarten ist der zweite Elterninitiativ-Kindergarten in der Stadt und eine wichtige Ergänzung der örtlichen Kindergartenangebots“, betonte er.

Für Nicola Nocon geht nun ein Traum in Erfüllung, wie sie den Gästen bei der Grundsteinlegung sagte. Sie erinnerte an das erste Treffen vor fast genau zwei Jahren. „Damals hatten wir das Gefühl, von den öffentlichen Stellen nicht ernst genommen zu werden“, deutete sie Kritik an. Doch das habe sich längst geändert. „Wir hatten aber keine Ahnung, auf welches Abenteuer wir uns da eingelassen haben“, sagte sie. „Jetzt sind wir stolz, dass Realität wird, was wir uns erträumt haben.“

Seit Jahresbeginn wird auf dem Gelände an der Ewald-Gnau-Straße, auf dem früher der Pavillon für den Martin-Luther-Kindergarten der Evangelischen Gemeinde und dem späteren Flüchtlingsheims stand, gearbeitet. Dabei sollte schon viel früher gestartet werden, aber der Bauantrag und seine Genehmigung verzögerten sich. Daher hatten die Verantwortlichen der „Zwergenbande“ schon ein Notfallkonzept entwickelt, sollte sich das erklärte Ziel, zum nächsten Kindergartenjahr mit der neuen Einrichtung zu starten, nicht verwirklichen: Der Kindergarten hätte erst später an anderer Stelle mit einer Gruppe und bei der endgültigen Fertigstellung mit den restlichen Kindern den Betrieb aufgenommen. Doch jetzt sieht es so aus, als könnte der Starttermin 1. September realisiert werden. „Sogar mit beiden Gruppen“, sagte Nicola Nocon im Gespräch mit unserer Redaktion. Die ersten Zusagen sind bereits an die Eltern versandt worden, das bedeutet, dass 17 von insgesamt maximal 40 Plätzen vergeben sind. Der Verein ist aber noch in Gesprächen mit weiteren Interessierten, und kurzentschlossene Eltern, die ihre Kinder ab September von Waldorfpadägoginnen betreuen lassen wollen, können sich noch melden (s. Info-Kasten).