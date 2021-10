Schulen in Hückeswagen : Grundschulneubau profitiert von „Gute Schule 2020“

Hückeswagen Auch die restlichen 228.281 Euro aus Förderprogramm für die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen für den Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal verwendet werden.

Ursprünglich hatten diese Mittel für die seinerzeit noch geplante Zusammenlegung von Haupt- und Realschule an der Weststraße verwendet werden sollen, was der Rat am 21. Februar 2017 so festgelegt hatte. Die Zusammenlegung der beiden Schulen war dann jedoch mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids vom April 2018 vom Tisch. Daher hätten die entsprechenden Planungen für die Verwendung der Mittel ebenfalls verändert werden müssen. In der Ratssitzung vom 2. Oktober 2018 hatte der Stadtrat jedoch beschlossen, die Mittel für die Jahr 2018 bis 2020 für den Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal zu verwenden.