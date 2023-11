Hückeswagener mit Herz Wiehagen werkelt für „Weihnachtswunder“

Die Kinder und Lehrerinnen der Grundschule Wiehagen planen jedes Jahr zu St. Martin eine besondere Aktion im Zusammenhang mit dem Thema „Teilen“. So soll bei den Jungen und Mädchen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, anderen etwas ohne Neid abzugeben – vor allem denjenigen, die es nötig haben. „In diesem Jahr nehmen wir an der WDR-Aktion ,Weihnachtswunder‘ teil“, berichtete Schulsekretärin Elisabeth Müller. So wurden in der Martinswoche in allen Klassen Waffeln gebacken, die von den Kindern gegen eine Spende von ein Euro erworben werden konnten.