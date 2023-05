Grundschule Wiehagen Grundschule feiert rauschendes Fest

Dass es an einer Grundschule in der Regel nicht still zugeht, ist klar. Dass aber so viel Trubel und Betrieb wie am Freitagnachmittag auf dem Pausenhof im Inneren der Grundschule Wiehagen herrschen, ist eher ungewöhnlich. Bei schönstem Frühlingswetter waren Dutzende Kinder und ihre Eltern zum diesjährigen Schulfest gekommen – immerhin dem ersten seit vier Jahren. „Wir hatten unser letztes Schulfest schon 2019, dann kam ja Corona und solche Feiern waren nicht mehr möglich“, sagte Schulleiterin Claudia Paradies, die mit ganz viel Geduld am BEW-Glücksrad stand und die lange Schlange an anstehenden Kindern abarbeitete, die das Rad mit Schwung zum Drehen brachten, um Kaugummis, Bonbons oder andere Süßigkeiten zu gewinnen.