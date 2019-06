20 Jahre GGS Wiehagen : Grundschule Wiehagen feiert Geburtstag

Wiehagen Mit einem großen Schulfest erinnerte die Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen am Samstag an ihr 20-jähriges Bestehen. Im Vordergrund standen die Vielfalt und das harmonische Miteinander, die das Schulleben ausmachen.

Während andere Feste unter dem Motto „Wir sind bunt“ stehen, wird in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Wiehagen die Vielfalt gelebt – und das schon seit 20 Jahren. Dafür steht auch der Regenbogen im Schul-Logo. Am Samstag kamen nicht nur die bunten Farben des Regenbogens, sondern auch die Harmonie und gute Zusammenarbeit zwischen Lehrerkollegium, Förderverein und Eltern deutlich zum Ausdruck.

Zum Schulfest hatte sich jede Klasse ein Angebot ausgedacht, mit dem sie das Spielfest bereichern konnte. So machte die Klasse 2a von den Kindern Fotos im Karton. „Die Bilder sollen später zu einer großen Erinnerungscollage zusammengestellt werden“, kündigte eine Schülermutter an. Es gab einen Schminkstand und Bastelangebote, bei denen Sand-Männchen hergestellt oder Tassen, Schürzen und Taschen bemalt werden konnten. Das Fußballfeld hinter dem Gebäude an der Blumenstraße wurde von den Kindern durchweg in Beschlag genommen, ebenso die Rollbahn-Rutsche und die Artistik-Angebote. Zur Eröffnung des Schulfests trat die Artistik-Gruppe des Turnvereins Winterhagen (TVW) mit etwa 20 Akteuren auf – und auch der Schulchor sang einige Lieder. Lange Schlangen bildeten sich vor der Gewinnausgabe der Tombola. 1420 Preise gab es zu gewinnen, darunter viele Gutscheine der örtlichen Händler, Einrichtungen und Vereine. Schulleiterin Claudia Paradies freute sich über das harmonische und gut besuchte Schulfest. „Es ist dem Engagement der Eltern, des Fördervereins und des Lehrerkollegiums geschuldet“, sagte sie. Schulsekretärin Elisabeth Müller hatte eine Fotowand mit Zeitungsausschnitten der vergangenen 20 Jahre zusammengestellt. „Darin wird oft von Wohlfühl-Atmosphäre und von Wohlfühl-Schule gesprochen, was wir auch sind“, sagte Claudia Paradies. Oft thematisiert wurde in der Vergangenheit auch die Turnhalle. „Die Hoffnung auf den Bau einer eigenen Schul-Turnhalle habe ich bis heute nicht aufgegeben“, betonte Paradies.