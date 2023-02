Unterstützung aus Hückeswagen durch Grundschule Wiehagen Waffel backen für abgebrannten Zirkus

Alle vier Jahre macht der Zirkus in Hückeswagen an der Grundschule Wiehagen Station – bislang insgesamt drei Mal. So kann jedes Kind im Laufe seiner Zeit an der Blumenstraße einmal an diesem Zirkuserlebnis teilnehmen. Das kommt bei allen Schülern und deren Eltern sehr gut an, zumal viele Jungen und Mädchen gerade durch das Training und den darauf folgenden Auftritt in der Manege selbstbewusster werden. „Das ist ein einmaliges Erlebnis für die Kinder, und sie machen so viele wertvolle Erfahrungen in dieser Zirkusprojekt-Woche“, hatte die Schulleitung in einem Anschreiben an die Eltern geschrieben, in dem diese gebeten wurden, ihren Kindern einen Euro für die Waffel mitzugeben. „Das engagierte ,Team Proscho‘ und die fantastische Zirkus-Atmosphäre ermöglichen den Kinder eine ganz neue, wunderbare Perspektive.“