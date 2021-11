Hückeswagener Grundschüler schwimmen in der Nachbarstadt : Freude über Schulschwimm-Angebot

Die Viertklässler der Löwen-Grundschule, Tom Ewald (l.) und Johann Pohl (r.) freuen sich, dass sie wieder Schimmunterricht mit der Klasse haben. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Seit Ende August erhalten die Hückeswagener Grundschüler in der Nachbarstadt Radevormwald Schwimmunterricht im „life-ness“. Das Angebot kommt bei den Kindern sehr gut an. Das Schwimmen war in den Monaten davor kaum möglich.