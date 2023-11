Unterricht in Hückeswagen unter freiem Himmel In Wiehagen wird jetzt auch draußen gelernt

Die Freude bei den Kindern über den neuen Lernort vor dem Schulgebäude war riesig. So fand es Saya aus der Klasse 2c „so toll, dass wir jetzt so ein Grünes Klassenzimmer haben“. Sie kann es kaum erwarten, dass das Wetter endlich besser wird, damit es mit dem Draußenlernen richtig losgehen kann. Das käme auch Hassan (3c) entgegen, denn: „Am liebsten bin ich draußen, und jetzt können wir da auch Unterricht machen. Das ist so cool!“ Sein Klassenkamerad Joris sieht auch den Umweltaspekt: „Das Grüne Klassenzimmer ist super, weil ich finde, dass die Natur so wichtig ist, und die müssen wir schützen. Das lernen wir doch am besten mittendrin, oder?“ Und Erstklässler Oskar freut sich, „weil man auf den dicken Steinen auch toll rumklettern kann.“