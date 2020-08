Ferienspaß in Hückeswagen : Grüner Paddel-Spaß auf der Bever

Ferienspaß in Hückeswagen

Hückeswagen Die Hückeswagener Grünen hatten für den Ferienspaß wieder die SUP-Bretter zur Verfügung gestellt. Zwei Gruppen à 20 Kinder und Jugendliche hatten bei den Wasserspielen auf der Talsperre sichtlich ihre Freude.

Die Bever-Talsperre ist seit Jahren das Terrain für den Ferienspaß der Hückeswagener Grünen. Und so ging es jetzt in zwei Gruppen vor- und nachmittags für die Hückeswagener Kinder und Jugendliche auf die SUP-Boards – das relativ neue Stand-Up-Paddling, bei denen man auf einem größeren Surfbrett steht und sich mit langen Paddeln vorwärts bewegt, ist gerade bei jungen Menschen beliebt. Entsprechend groß war der Ansturm auf diesen Ferienspaß.

Nach einer Einführung auf dem Trockenen und ein paar weiteren Tipps trugen die Ferienspaß-Teilnehmer ihre Bretter in eine kleine Bucht nahe der „Zornigen Ameise“. Nach fünf Minuten Eingewöhnung auf den zunächst wackeligen Brettern standen fast alle sicher auf den Boards, und so konnte die Erkundungstour unter der Leitung von Ratsfrau Constanze Werth auf der Bever starten. Die Stand-Up-Paddler wurden dabei von einem Boot der DLRG begleitet, das vor allem für die Sicherheit sorgte.

Begrüßen konnten die Grünen zwei Gruppen mit je 20 Teilnehmern – die jüngeren (acht bis zwölf Jahre) waren vormittags, die älteren (zwölf bis 16 Jahre) nachmittags an und auf der Bever. „Nachdem der Kreis die Ferienspaßaktion abgesagt hatte, hat die Stadt Hückeswagen ein kleineres Programm organisiert“, berichtet Fraktionschef Egbert Sabelek. Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wegen musste das Grillen jedoch ausfallen und die Gruppengröße wurde reduziert. „Wir haben dann zwei Gruppen zusätzlich eingeplant, so dass 40 Kinder und Jugendliche jeweils zwei Stunden auf dem Wasser sein konnten“, teilt Sabelek mit. Die Zeiten seien so verteilt worden, dass sich die jeweiligen Gruppen nicht trafen.